खेल युवाओं के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम : बलूनी

रांसी स्टेडियम में सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन, गढ़वाल सांसद ने किक मारकर किया शुभारंभ11 विधानसभा सीटों से 3,964 खिलाड़ी कर रहे प्रतिभागितासंवाद न्यूज एजेंसीपौड़ी। खेल महाकुंभ-2026 के तहत शुक्रवार को रांसी स्टेडियम में सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने किया। पहले दिन नरेंद्रनगर और लैंसडौन की अंडर-19 टीमों के बीच फुटबाल मैच का शुभारंभ गढ़वाल सांसद ने किक मारकर किया। प्रतियोगिता में गढ़वाल संसदीय क्षेत्र की 11 विधानसभा क्षेत्रों से 3,964 बालक-बालिका खिलाड़ी अंडर-14 और अंडर-19 आयुवर्ग में प्रतिभाग कर रहे हैं। इस दौरान सांसद ने खिलाड़ियों को ईमानदारी, निष्पक्षता और खेल नियमों का पालन करने की शपथ दिलाई।गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि खेल युवाओं के सर्वांगीण विकास का सशक्त माध्यम हैं। खेल महाकुंभ के माध्यम से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में छिपी खेल प्रतिभाओं को अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है। खेल युवाओं को सकारात्मक दिशा देने के साथ आगे बढ़ने का उत्साह भी पैदा करते हैं। सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी 25 सितंबर से छह अक्तूबर तक आयोजित की जाएगी। इसमें नरेंद्रनगर, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, रामनगर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबट्टाखाल, कोटद्वार, लैंसडौन और यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्रों के खिलाड़ी विभिन्न खेल स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर चमोली जिले के मजेठा गांव की युवा एथलीट मानसी नेगी को खेल प्रतिभा सम्मान ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। मानसी ने राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 10,000 मीटर रेस वॉक में 47 मिनट 30.94 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय कीर्तिमान बनाया था। इस मौके पर उत्तराखंड राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष विनोद सुयाल, विधायक राजकुमार पोरी, डीएम स्वाति एस भदौरिया, एसएसपी सर्वेश पंवार, सीडीओ अशोक जोशी आदि मौजूद रहे।