वीडियो: सामाजिक कार्यकर्ता घिल्डियाल कांग्रेस में होंगे शामिल

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रामनगर में लेखपाल पद से वीआरएस लेने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता तारा चंद्र घिल्डियाल ने कांग्रेस में शामिल होने की बात कही है। उन्होंने सोमवार को बताया कि पांच महीनों में उनकी टीम ने 15,510 लोगों की राय ली जिसमें अधिकतर लोगों कांग्रेस से जुड़ने की बात कही। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की मौजूदगी में 200 समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे।

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