Nainital News: आज नैनीताल रोड पर नहीं दौड़ेंगे वाहन, रूट रहेगा डायवर्ट

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यह रहेगी व्यवस्थाबरेली रोड से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाने वाले वाहन तीनपानी फ्लाईओवर से गौलापार रोड होते हुए नारीमन तिराहा पहुंचेंगे।रामपुर रोड से आने वाले वाहनों को गन्ना सेंटर तिराहा से डायवर्ट कर वाया तीनपानी नारीमन तिराहा भेजा जाएगा।कालाढूंगी की तरफ जाने वाले वाहनों को पंचायत घर तिराहा से आरटीओ रोड की ओर डायवर्ट किया जाएगा।पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाले वाहन नरीमन तिराहा से गौलापार रोड होकर अपने गंतव्य तक जाएंगे।रोडवेज और केमू बसें भी नारीमन तिराहा से गौलापार रोड, इंद्रानगर गेट-शनिबाजार रोड, मंडी और सिंधी चौराहा होते हुए स्टेशन पहुंचेंगी।शहर के अंदर की व्यवस्थाकाठगोदाम से हल्द्वानी आने वाले वाहनों को कॉलटैक्स-हाइडिल तिराहा से पनचक्की तिराहा, चंबल पुल, लालडांठ तिराहा या ऊंचापुल चौराहा से भेजा जाएगा। आवास विकास तिराहा से आने वाले वाहनों को ठंडी सड़क और तिकोनिया चौराहा की तरफ डायवर्ट किया जाएगा। हल्द्वानी से काठगोदाम जाने वाले वाहन तिकोनिया चौराहा, कैनाल रोड, कुल्यालपुरा चौराहा, पानी की टंकी और पनचक्की चौराहा होते हुए जाएंगे।तीन जगह बनाए जीरो जोनमतगणना के दौरान दुर्गा सिटी सेंटर तिराहा से महारानी होटल तिराहा, कुल्यालपुरा चौराहा से सरस्वती रेस्टोरेंट तिराहा और कलावती चौराहा से कुल्यालपुरा चौराहा तक जीरो जोन रहेगा। इन मार्गों पर सभी प्रकार के वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।