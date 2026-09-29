फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Nainital News ›   Baba Neeb Karori's beloved Shyam Narang is no more.

Nainital News: नहीं रहे बाबा नीब करौरी के प्रिय श्याम नारंग

Tue, 29 Sep 2026 01:03 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Updated Tue, 29 Sep 2026 01:03 AM IST
विज्ञापन
Baba Neeb Karori's beloved Shyam Narang is no more.
हल्द्वानी। गुरुनानकपुरा निवासी श्याम नारंग (98) का निधन हो गया। बाबा नीम करौरी महाराज के प्रति उनकी गहरी आस्था और भक्ति के कारण उनसे जुड़ी उनकी स्मृतियां आज भी श्रद्धालुओं के बीच विशेष महत्व रखती हैं। महाराज जी उन्हें उनके प्रिय भजन माटी का पुतला के नाम से पुकारते थे।
विज्ञापन

विभाजन के समय वर्ष 1947 में रावलपिंडी से भारत आने के बाद श्याम नारंग ने नैनीताल के तल्लीताल में अपना बसेरा बनाया। तल्लीताल बाजार में व्यवसाय शुरू करने के साथ ही उनका झुकाव आध्यात्मिकता की ओर बढ़ा। इसी दौरान वह बाबा नीम करौरी महाराज से जुड़े और उनके साथ भजन-कीर्तन भी किया। बताया गया कि श्याम नारंग की ओर से गाया जाने वाला माटी का पुतला भजन बाबा नीम करौरी महाराज को विशेष रूप से पसंद था। इसके बाद महाराज जी उन्हें इसी नाम से पुकारने लगे। उम्र के अंतिम पड़ाव तक उनके जीवन में यह भजन और बाबा नीम करौरी महाराज की स्मृतियां विशेष रूप से जुड़ी रहीं। श्याम नारंग का अंतिम संस्कार 27 सितंबर को राजपुरा स्थित मुक्तिधाम में किया गया। वह अपने पीछे पत्नी प्रकाश नारंग, तीन पुत्र, दो पुत्रियां, पोते-पोतियों समेत परिवार छोड़ गए।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed