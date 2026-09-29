Nainital News: पेंशन कार्ड बनाने के बहाने पूर्व पीएसी जवान के खाते से उड़ाई रकम

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दर्ज मामले में पीड़ित ने बताया कि कुछ दिन पहले उनके मोबाइल नंबर पर अज्ञात व्यक्ति की कॉल आई थी। आरोपी ने खुद को उन्हीं के विभाग का कर्मचारी बताया और पेंशन कार्ड बनाने की बात कही। इस बहाने उनसे खाता संबंधी पूरी जानकारी हासिल कर ली। रविवार को वह पेंशन निकालने बैंक पहुंचे तो उन्हें साइबर ठगी का पता चला। इसके बाद तुरंत उन्होंने 1930 पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराई। सोमवार को पीड़ित ने एसपी सिटी से मिलकर मामले में कार्रवाई की मांग भी रखी। एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि साइबर सेल की टीम जांच कर रही है। जिस बैंक खाते में रकम ट्रांसफर हुई है, उन्हें फ्रीज कराया जा रहा है।

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हल्द्वानी। लालकुआं निवासी सेवानिवृत्त पीएसी जवान के बैंक खाते से साइबर ठगों ने पेंशन के 47 हजार रुपये निकाल लिए। ठगी पेंशन कार्ड बनवाने का झांसा देकर की गई। सोमवार को पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की है।