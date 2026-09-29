Nainital News: छात्रसंघ चुनाव के लिए पर्यवेक्षक और मजिस्ट्रेट नियुक्त

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प्रशासन ने स्कूलों भरोसे छोड़ी बच्चों की सुरक्षा

हल्द्वानी। मंगलवार को होने वाले छात्रसंघ चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने नैनीताल रोड और नवाबी रोड के स्कूल प्रबंधकों के लिए एडवाईजरी जारी की है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी ने बताया कि चूंकि एमबीपीजी काॅलेज नैनीताल रोड पर स्थित है और चुनाव के दौरान छात्रसंघ पदाधिकारी और छात्र छात्राओं की खासी भीड़ कालेज के आसपास रहती है। ऐसे में स्कूली बच्चों की सुरक्षा और शांति व्यवस्था को देखते हुए एडवाईजरी जारी की गई है। उन्होंने बताया कि नैनीताल और नवाबी रोड के विद्यालय प्रबंधकों से कहा गया है कि मंगलवार को या तो वह विद्यालयों में अवकाश घोषित करें या फिर परीक्षा आदि सुबह 11 बजे तक संपन्न करा लें। विज्ञापन

प्रशासन ने स्कूलों भरोसे छोड़ी बच्चों की सुरक्षाहल्द्वानी। मंगलवार को होने वाले छात्रसंघ चुनाव को देखते हुए प्रशासन ने नैनीताल रोड और नवाबी रोड के स्कूल प्रबंधकों के लिए एडवाईजरी जारी की है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी ने बताया कि चूंकि एमबीपीजी काॅलेज नैनीताल रोड पर स्थित है और चुनाव के दौरान छात्रसंघ पदाधिकारी और छात्र छात्राओं की खासी भीड़ कालेज के आसपास रहती है। ऐसे में स्कूली बच्चों की सुरक्षा और शांति व्यवस्था को देखते हुए एडवाईजरी जारी की गई है। उन्होंने बताया कि नैनीताल और नवाबी रोड के विद्यालय प्रबंधकों से कहा गया है कि मंगलवार को या तो वह विद्यालयों में अवकाश घोषित करें या फिर परीक्षा आदि सुबह 11 बजे तक संपन्न करा लें।

हल्द्वानी। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने छात्रसंघ चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पर्यवेक्षक और मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर दी है। रयाल ने बताया कि छात्रसंघ चुनाव में मतदान और मतगणना की समस्त कार्रवाई के लिए जिला विकास प्राधिकरण के सचिव मनीष कुमार को पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसके अलावा सिटी मजिस्ट्रेट एपी बाजपेयी, एसडीएम मोनिका और तहसीलदार कुलदीप पांडे को मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। अपर जिलाधिकारी विवेक राय जिले भर के छात्रसंघ चुनाव पर नजर रखेंगे।