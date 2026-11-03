{"_id":"6ae9729afb17060b720659d8","slug":"video-leopard-enters-bhawali-police-station-premises-caught-on-cctv-carrying-away-a-dog-2026-11-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: भवाली कोतवाली परिसर में घुसा तेंदुआ, सीसीटीवी में कुत्ते को ले जाते हुआ कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भवाली(नैनीताल)। भवाली कोतवाली से सोमवार की देर रात तेंदुआ एक कुत्ता उठा ले गया। तेंदुआ देर रात कोतवाली परिसर के अंदर घुसा और अंदर से कुत्ता को उठा ले गया। कोतवाली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कुत्ते को ले जाते हुए तेंदुआ कैद हो गया। क्षेत्र में तेंदुए की लगातार मूवमेंट के चलते लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से तेंदुओं को पकड़ने के लिए गश्त और पिंजरे लगाने की मांग की है।

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