Nainital News: रोडवेज बसों में यात्रियों का दबाव बरकरार, बरेली-मुरादाबाद रूट पर दौड़ी अतिरिक्त बसें

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सोमवार को बस अड्डे पर सबसे अधिक भीड़ उमड़ी। सुबह से ही बस अड्डे पर यात्रियों की आवाजाही तेज रही। बसों के पहुंचते ही उनमें सवार होने के लिए यात्रियों की भीड़ जुटती रही। खासकर बरेली, रामपुर और पीलीभीत जाने वाले यात्रियों की संख्या अधिक रही। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए परिवहन निगम को अतिरिक्त बसें मैदान में उतारनी पड़ीं। बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, दिल्ली और पीलीभीत रूटों पर अतिरिक्त बसें संचालित की गईं। परिवहन निगम के अनुसार भाईदूज के बाद तक लोगों के लौटने का सिलसिला जारी रहेगा। इस सप्ताह बसों में सामान्य दिनों से अधिक भीड़ रहने की संभावना है।भाई दूज के लिए तैयार डिपोआगामी 11 नवंबर भाई दूज में बहनों को अपने भाईयों तक पहुंचाने के लिए भी डिपो ने तैयारी पूरी कर ली है। बहनों की संख्या के अनुसार डिपो से बसों के फेरे बढ़ाये जाएंगे। जिससे किसी भी यात्री को कोई परेशानी न हो। डिपो प्रशासन का कहना है कि जिन रूटों पर संख्या अधिक रहेगी वहां अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा।पूछताछ केंद्र और प्रतीक्षालय नहीं होने से बढ़ी परेशानीरोडवेज डिपो पर बैठने की सुविधा नहीं होने से यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों को खुले आसमान के नीचे बस का इंतजार करना पड़ा। पूछताछ केंद्र नहीं होने से लोग परेशान दिखे।दीपावली के बाद भी यात्रियों की आवाजाही बढ़ी है। यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त बसें संचालित कराई जा रहीं हैं। -मधुसूदन मिश्रा, एआरएम