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उत्तराखंड: त्योहार पर घर जा रहे युवक को चाकू की नोक पर लूटा, मोबाइल-नकदी और कान की बाली छीनी

Mon, 09 Nov 2026 10:05 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: Heera Updated Mon, 09 Nov 2026 10:05 PM IST
सार

चंडीगढ़ से बेड़ीनाग जा रहे युवक को प्रेम टॉकीज के पास दो बदमाशों ने चाकू की नोक पर लूटा। बदमाश मोबाइल फोन, नकदी और कान की बाली लेकर फरार हो गए।

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man returning home for the festival was robbed at knifepoint in haldwani
अपराध - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दीपावली पर गांव जा रहे युवक से चाकू की नोक पर मोबाइल, नकदी और कान की बाली लूट ली। तड़के हुई वारदात के बाद पीड़ित भोटिया पड़ाव पुलिस चौकी पहुंचा और आपबीती सुनाई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है।

पिथौरागढ़ जिले के बेड़ीनाग क्षेत्र के नैनी पिलखी गांव निवासी मुकेश भट्ट चंडीगढ़ से बीती सात नवंबर की सुबह 5:40 बजे यहां पहुंचे। इसी दौरान गांव जाने के लिए वह प्रेम टॉकीज की ओर जा रहे थे तभी एक युवक आया और खुद को टैक्सी चालक बताते हुए उसे अपने साथ ले गया। कुछ दूर पहुंचते ही युवक का साथी भी वहां पहुंच गया। आरोप है कि दोनों युवकों ने चाकू दिखाकर उससे 25 हजार मूल्य का सामान लूट ले गए।

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घटना की तहरीर मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस टीमों को बदमाशों की धरपकड़ को लगाया गया है, घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। - हरबंश सिंह, एसपी सिटी

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