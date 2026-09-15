{"_id":"6aa98ab392a346c7960913cc","slug":"video-instructions-issued-to-replace-30-year-old-drinking-water-and-sewer-lines-2026-09-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: 30 साल पुरानी पेयजल व सीवर लाइन को बदलने के निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नैनीताल। जलजनित बीमारियों से प्रभावित ज्योलीकोट क्षेत्र में मंगलवार को सांसद अजय भट्ट ने विभिन्न गांवों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि क्षेत्र में स्वास्थ्य और पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सभी विभाग लगातार काम कर रहे हैं। सांसद ने बताया कि वर्तमान में 217 मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनमें 179 सरकारी अस्पतालों में उपचार करा रहे हैं, जबकि 154 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। जिले में पिछले 24 घंटे में पीलिया के केवल दो मरीज सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक बड़ी संख्या में लोगों की जांच की जा चुकी है। छह मरीजों में हेपेटाइटिस-ए और ई की पुष्टि हुई है, जबकि मंगलवार को किए गए टेस्टों में सभी रिपोर्ट निगेटिव आई हैं। उन्होंने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में 24 घंटे डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है। सचल चिकित्सा दल गांव-गांव जाकर जांच कर रहे हैं और प्रत्येक गांव में 50 से अधिक लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं। दवाइयां और सभी आवश्यक जांचें निशुल्क की जा रही हैं। 108 एंबुलेंस सेवा भी 24 घंटे उपलब्ध रहेगी। इनसेट... टैंकरों के पानी की भी हो रही जांच सांसद ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है। जहां टैंकर नहीं पहुंच सकते, वहां मजदूरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से कुछ जलस्रोत बंद किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 30 वर्ष से अधिक पुरानी सीवर और पेयजल लाइनों को तत्काल बदलने के निर्देश दिए गए हैं। टैंकरों में भेजे जा रहे पानी की जांच के बाद ही आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।

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