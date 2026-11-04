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वीडियो: भूमि खुर्द-बुर्द करने के आरोप पर सरकार के चार दायित्वधारियों ने एक साथ की पत्रकार वार्ता

Wed, 04 Nov 2026 10:47 PM IST
Heera
Heera Heera
Updated Wed, 04 Nov 2026 10:47 PM IST
Four government officials held a joint press conference on the allegation of land grabbing in haldwani
कांग्रेस की ओर से प्रदेश सरकार पर लगाए जा रहे सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द करने जैसे आरोपों का भाजपा ने पलटवार किया है। बुधवार को चार दायित्वधारियों ने एक साथ पत्रकार वार्ता कर इसे कांग्रेस की हताशा और निराशा करार दिया। उन्होंने कहा कि चार साल तक सोये रहे कांग्रेसी अब चुनावी वर्ष में जागे हैं और नींद खुलते ही भाजपा सरकार के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने में जुट गए हैं। रामपुर रोड स्थित होटल में हुई पत्रकार वार्ता में दायित्वधारी सुरेश भट्ट, डॉ. अनिल कपूर डब्बू, हुकम सिंह कुंवर और नवीन वर्मा ने कहा कि प्रदेश में तेजी से हो रहे विकास कार्यों को देख कांग्रेस हताश और निराश हो चुकी है। कहा कि कांग्रेस का चरित्र हमेशा से ही विकास विरोधी रहा है। कांग्रेस युवाओं की हितैषी नहीं हैं। कांग्रेस की नीति विकास योजनाओं को लटकाने, भटकाने और अटकाने की रही है। अब वह भाजपा सरकार पर बेवजह जमीन खुर्द-बुर्द करने जैसे झूठे और अनर्गल आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नियमों के अनुरूप ही सरकारी जमीनों पर विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करा रही है ताकि प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिले और पलायन पर रोक लगे। उन्होंने कहा कि पटवाडांगर की जमीन भी कुमाऊं विवि को दी गई है। दायित्वधारियों ने कहा कि यदि कांग्रेस अपनी करनी से बाज नहीं आई तो भाजपा कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी। इस दौरान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश तिवारी व भुवन जोशी आदि भी मौजूद रहे।
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