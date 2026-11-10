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हल्द्वानी: मां की डांट से क्षुब्ध छात्रा ने की आत्महत्या, पंखे से दुपट्टे के सहारे लटका मिला शव

Tue, 10 Nov 2026 05:22 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी
अमर उजाला नेटवर्क, हल्द्वानी Published by: Heera Updated Tue, 10 Nov 2026 05:22 PM IST
सार

मां की डांट से क्षुब्ध होकर एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। उसका शव पंखे से दुपट्टे के सहारे लटका मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 

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Upset by her mother's scolding, student commits suicide in haldwani
मां की डांट से क्षुब्ध छात्रा ने आत्महत्या कर ली - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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हल्द्वानी में मां की डांट से क्षुब्ध होकर एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। उसका शव पंखे से दुपट्टे के सहारे लटका मिला। पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया है।

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मूल रूप से बागेश्वर निवासी भूपाल सिंह की 17 वर्षीय पुत्री ज्योति दानू ने सोमवार को घर पर पंखे में फंदा लटक गई। उसका शव देख परिजनों के होश उड़ गए। उसे तत्काल सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। छात्रा यहां अपनी मां और भाई के साथ छड़ायल में किराए के कमरे में रह रही थी। वह दो भाइयों की इकलौते बहन थी, बड़ा भाई शहर से बाहर नौकरी करता है और छोटा भाई पढ़ाई करता है, जबकि मां घरों पर झाड़ू-पोछा करती है।

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भूपाल ने 10-12 साल पहले ही अपने परिवार को छोड़ दिया था, मां खुद काम कर बच्चों का पालन-पोषण कर रही थी। छात्रा शहर के कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। मुखानी कोतवाल सुशील जोशी ने बताया कि छात्रा के रिश्तेदार शहर में रहते हैं। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया।
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