विधायक तिलकराज बेहड़ से मारपीट के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, भाजपा सरकार का फूंका पुतला

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हरिद्वार में विधायक तिलकराज बेहड़ के साथ मारपीट और अभद्रता के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। पूर्व सभासद अशोक शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने पूर्व मेयर अनिता शर्मा के कैंप कार्यालय से श्रद्धानन्द चौक तक पैदल मार्च निकाला और भाजपा सरकार का पुतला फूंका। प्रदर्शन में पूर्व राज्यमंत्री डॉ. संजय पालीवाल, अशोक शर्मा और तीरथपाल रवि समेत कई कांग्रेस नेता शामिल रहे। नेताओं ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में विधायक के साथ मारपीट और अभद्रता हुई। उन्होंने मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने घटना को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए भाजपा सरकार पर हठधर्मिता का आरोप लगाया।

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