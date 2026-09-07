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कुंभ मेला की विकास योजनाओं को लेकर स्थानीय व्यापारियों की आशंकाएं संवाद से हुईं दूर

विशाल कुमार

Updated Mon, 07 Sep 2026 05:15 PM IST Updated Mon, 07 Sep 2026 05:15 PM IST







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मेला प्रशासन ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं व्यापारियों को योजनाओं के ब्लू प्रिंट और डिजाइन दिखाकर दी विस्तृत जानकारी । फुटपाथ, सड़क एवं चौराहों के सुधार और सौंदर्यीकरण कार्यों में स्थानीय लोगों की सहूलियत का रखा जाएगा पूरा ध्यान । स्थानीय व्यापारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने योजनाओं को उपयोगी बताते हुए कार्यों में सहयोग का दिया आश्वासन ... और पढ़ें

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