बढ़ती मंहगाई से लोगों का जीना हुआ मुश्किल : रावत

विज्ञापन



कांग्रेस नेता नौशाद अली के नेतृत्व में कई लोग भाजपा व बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। विधायक ने कहा कि बढ़ती महंगाई से गरीब तबके के लोगों का जीना मुश्किल हो गया। केंद्र व राज्य सरकार महंगाई को रोकने में पूरी तरह से विफल हो रही है। विज्ञापन

इस मौके पर प्रधान पति साजिद अली, पूर्व प्रधान मोहम्मद हारून, मुशर्रफ अंसारी, मोहब्बत अली, ग्राम प्रधान जाफिर अली, हाजी शहजाद, शाहिद अली, जब्बार अली, नौशाद अली, गफ्फार अंसारी आदि मौजूद रहे। कांग्रेस नेता नौशाद अली के नेतृत्व में कई लोग भाजपा व बसपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। विधायक ने कहा कि बढ़ती महंगाई से गरीब तबके के लोगों का जीना मुश्किल हो गया। केंद्र व राज्य सरकार महंगाई को रोकने में पूरी तरह से विफल हो रही है।इस मौके पर प्रधान पति साजिद अली, पूर्व प्रधान मोहम्मद हारून, मुशर्रफ अंसारी, मोहब्बत अली, ग्राम प्रधान जाफिर अली, हाजी शहजाद, शाहिद अली, जब्बार अली, नौशाद अली, गफ्फार अंसारी आदि मौजूद रहे।

विज्ञापन

विज्ञापन

पथरी। नसीरपुर कलां में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य अतिथि हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत का स्वागत किया। ग्रामीणों ने विधायक से गांव में स्टेडियम बनाने की मांग की। विधायक ने ग्रामीणों की मांग को पूरा करने का आश्वासन दिया।