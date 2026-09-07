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हरिद्वार: समस्याओं को त्वरित निस्तारण के लिए डीएम निर्देश पर जनसुनवाई कार्यक्रम

विशाल कुमार

Updated Mon, 07 Sep 2026 04:44 PM IST Updated Mon, 07 Sep 2026 04:44 PM IST







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जनपदवासियों की समस्याओं को त्वरित निस्तारण के उदेश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वैभव गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित किया जन सुनवाई कार्यक्रम। ... और पढ़ें

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