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हरिद्वार: समस्याओं को त्वरित निस्तारण के लिए डीएम निर्देश पर जनसुनवाई कार्यक्रम

Mon, 07 Sep 2026 04:44 PM IST
विशाल कुमार
Vishal Kumar विशाल कुमार
Updated Mon, 07 Sep 2026 04:44 PM IST
Haridwar: Public grievance redressal program held on the DM's directive for the prompt resolution of issues
जनपदवासियों की समस्याओं को त्वरित निस्तारण के उदेश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वैभव गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित किया जन सुनवाई कार्यक्रम।
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