Haridwar News: कार की टक्कर से घुटने का लिगामेंट टूटा, रिपोर्ट दर्ज

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पुलिस के अनुसार, देहरादून निवासी प्रतीक कुमार पंत वर्तमान में जगजीतपुर स्थित मोहित वाटिका में रहते हैं। उन्होंने तहरीर में बताया कि 18 अगस्त की शाम करीब 7:30 बजे वह स्कूटी से देहरादून की ओर से अपने घर जगजीतपुर जा रहे थे। इसी दौरान रौकजिम जगजीतपुर के सामने पीछे से तेज रफ्तार इनोवा कार ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी। उपचार के दौरान एमआरआई कराने पर उनके बाएं घुटने का लिगामेंट टूटने की जानकारी मिली। छह सितंबर को कनखल कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी। सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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हरिद्वार। कनखल कोतवाली क्षेत्र में कार की टक्कर से स्कूटी सवार युवक के घुटने का लिगामेंट टूटने के मामले में पुलिस ने चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस ने सीसीटीवी खंगालते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।