Haridwar News: चौक की लाइट बंद करने पर विवाद, किरायेदार ने दंपती को पीटा
देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 05:13 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 05:13 PM IST
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हरिद्वार। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में चौक की लाइट बंद करने पर हुए विवाद में एक किरायेदार ने दंपती के साथ मारपीट कर दी। आरोप है कि महिला के पति को धक्का देकर थप्पड़ मारा, जिससे वह गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। सिर में चोट लगने के बाद उन्हें भूमानंद अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर होने पर आईसीयू में रखा गया है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
पुलिस के अनुसार, सुभाषनगर गली नंबर ए-3 निवासी सपना चौधरी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह अपने पति तरुण चौधरी के साथ किराये के मकान में रहती हैं। इसी मकान में भृगुनाथ ओझा भी किराये पर रहता है। आरोप है कि पांच सितंबर को भृगुनाथ ने चौक की लाइट बंद कर दी। लाइट खोलने के लिए उनके पति गए तो उसने उन्हें धक्का दे दिया और थप्पड़ मार दिया। इससे वह नीचे गिर गए और उनके सिर में गंभीर चोट लग गई।
सपना का आरोप है कि भृगुनाथ ने उनके साथ भी मारपीट की। पति के सिर से काफी खून बहने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए आईसीयू में भर्ती किया गया है। सीओ संजय चौहान ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जांच की जा रही है।
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पुलिस के अनुसार, सुभाषनगर गली नंबर ए-3 निवासी सपना चौधरी ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह अपने पति तरुण चौधरी के साथ किराये के मकान में रहती हैं। इसी मकान में भृगुनाथ ओझा भी किराये पर रहता है। आरोप है कि पांच सितंबर को भृगुनाथ ने चौक की लाइट बंद कर दी। लाइट खोलने के लिए उनके पति गए तो उसने उन्हें धक्का दे दिया और थप्पड़ मार दिया। इससे वह नीचे गिर गए और उनके सिर में गंभीर चोट लग गई।
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सपना का आरोप है कि भृगुनाथ ने उनके साथ भी मारपीट की। पति के सिर से काफी खून बहने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देखते हुए आईसीयू में भर्ती किया गया है। सीओ संजय चौहान ने बताया कि इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जांच की जा रही है।
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