कर्णप्रयाग: कामधेनु रामलीला कमेटी ने किया रावण, मेघनाथ का पुतला दहन

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कामधेनु रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित रामलीला के दसवें दिन कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण के पुतले का दहन किया गया। इस मौके लोगों ने भगवान श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता के जयकारे लगाए। कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भाग लिया। वहीं आयोजकों ने अतिथियों को राम का चित्र देकर सम्मानित किया.

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