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251 वर्ष बाद मां चंडिका की वन्याथ यात्रा, पोखरी मेले में दिया आशीर्वाद

Wed, 21 Oct 2026 08:54 PM IST
Alka Tyagi
Alka Tyagi Alka Tyagi
Updated Wed, 21 Oct 2026 08:54 PM IST
After 251 years, Goddess Chandika embarks on a forest pilgrimage; bestows blessings at the Pokhari fair
पोखरी। 84 गांवों की आराध्य देवी मां चंडिका की वन्याथ यात्रा के पहले दिन मां चंडिका मेला मंच पोखरी पहुंचीं। यहां से देवी रात्रि प्रवास के लिए अपने मायके सिनाऊ रवाना हुईं। मेला मंच पर पहुंचने पर मां चंडिका ने 20वें हिमवत कवि चंद्र कुंवर बर्त्वाल खादी ग्रामोद्योग एवं शरदोत्सव मेले के सफल आयोजन तथा क्षेत्र की खुशहाली, सुख-समृद्धि के लिए आशीर्वाद दिया।इस दौरान मां चंडिका ने मेले के जनक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी, नगर पंचायत अध्यक्ष सोहन लाल सहित मेला समिति के सभी पदाधिकारियों को आशीर्वाद दिया। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह भंडारी, नगर पंचायत अध्यक्ष सोहन लाल और मेला समिति के पदाधिकारियों ने मां चंडिका की पूजा-अर्चना कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि और खुशहाली की मनौती मांगी। इस अवसर पर ब्रह्म गुरु दीपक कुंवर ने कहा कि वर्ष 1832 में टिहरी नरेश ललित शाह ने मां चंडिका की वन्याथ यात्रा कराई थी। उन्होंने बताया कि 251 वर्ष बाद मां चंडिका की नौ माह की देवरा यात्रा शुरू हुई है। उन्होंने मां चंडिका से सभी के कल्याण की कामना की।
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