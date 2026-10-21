कर्णप्रयाग: गौचर में प्रेस क्लब कार्यालय का उपजिलाधिकारी ने किया उद्घाटन

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कर्णप्रयाग। नगर पालिका गौचर में प्रेस क्लब का विधिवत उद्घाटन हुआ। उपजिलाधिकारी अलकेश नौडियाल ने प्रेस क्लब गौचर के नवनियुक्त पदाधिकारियों को पद एवं दायित्वों की शपथ दिलाई। बुधवार को पालिका अध्यक्ष संदीप नेगी, भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष चन्द्रवीर गायत्री और जिलाध्यक्ष दिग्पाल गुंसाई ने संयुक्त रूप से रिबन काटकर कार्यालय का शुभारंभ किया। भारती श्रमजीवी संगठन के जिलाध्यक्ष दिग्पाल गुंसाई ने कहा की सभी पत्रकार साथियों को संगठन की मजबूती के लिए एकजुट होना पड़ेगा।

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