{"_id":"6acbc0ebb9791858d2052720","slug":"video-fierce-tussle-between-ukd-and-ukd-democratic-in-gairsain-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"गैरसैंण में यूकेडी और यूकेडी डेमोक्रेटिक के बीच घमासान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गैरसैंण में यूकेडी और यूकेडी डेमोक्रेटिक के बीच घमासान मचा हुआ है। यूकेडी डी के पदाधिकारी अपने केंद्रीय कार्यालय स्थापित करने के लिए रात्रि प्रवास के उपरांत दिवालीखाल पहुंचे। यूकेडी डी के नेता आशुतोष नेगी ने यूकेडी पर सत्तारुढ़ पार्टी से बीस करोड़ लेकर यूकेडी को क्षति पहुंचाने की साज़िश करने का आरोप लगाया। संवाद से वार्ता के दौरान सेवा निवृत मेजर संतोष भंडारी और आशुतोष नेगी ने कुछ यूं बयां की अपनी दास्तां।

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