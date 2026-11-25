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कर्णप्रयाग: संकरी सड़क, सवारियां उतारने में चालक मस्त, लोग जाम से त्रस्त

अमन मैथानी

Updated Wed, 25 Nov 2026 10:08 PM IST Updated Wed, 25 Nov 2026 10:08 PM IST







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कर्णप्रयाग। अपर बाजार बाईपास पर वाहन चालकों द्वारा सवारियां उतारने के कारण अक्सर लंबा जाम लग जाता है। अस्पताल और डाकघर के नजदीक यह समस्या आम है। किराया लेने में लगने वाले समय से भी जाम की स्थिति बिगड़ती है। इससे स्थानीय लोग लगातार परेशान रहते हैं। ... और पढ़ें

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