चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट सूची से कट गए हैं या शामिल नहीं हो पाए हैं, वे बिना किसी डर के नया वोट बनवाने के लिए फॉर्म-6 और उसका घोषणा पत्र भर सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम को भेजे पत्र में स्पष्ट किया है कि ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर हुए पुराने मतदाताओं को नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भरने में घबराने की जरूरत नहीं है। उन पर किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आयोग ने अपने इस रुख के समर्थन में दिल्ली हाईकोर्ट के 14 अक्तूबर के फैसले का हवाला भी दिया है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि पूर्व में मतदाता रहने के बावजूद ड्राफ्ट सूची से नाम कटने पर फॉर्म-6 भरने को गलत घोषणा नहीं माना जा सकता और ऐसे आवेदनों पर नियमानुसार कार्यवाही होनी चाहिए।

विज्ञापन

यह था मतदाताओं का डर

आयोग के संज्ञान में आया था कि एसआईआर के बाद जारी ड्राफ्ट सूची से कई पुराने मतदाताओं के नाम गायब हैं, लेकिन वे फॉर्म-6 भरने में हिचकिचा रहे थे। दरअसल, फॉर्म-6 में यह घोषणा करनी होती है कि आवेदक का नाम पहली बार मतदाता सूची में जोड़ा जा रहा है। पुराने मतदाताओं को डर था कि पहले भी वोटर रहने के कारण इसे गलत घोषणा माना जाएगा और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा-31 के तहत उन पर मुकदमा दर्ज हो सकता है।

विज्ञापन

विज्ञापन

आयोग ने दूर किया भ्रम

अब आयोग ने स्थिति साफ कर दी है कि ड्राफ्ट रोल में नाम न होने पर अंतिम सूची में नाम जुड़वाने के लिए व्यक्ति को नए सिरे से फॉर्म-6 भरना होता है, भले ही वह पहले मतदाता रहा हो। केवल पूर्व में पंजीकृत होने के आधार पर इसे गलत घोषणा नहीं माना जाएगा। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इस आधार पर किसी मतदाता पर कार्रवाई न की जाए। हालांकि, यह शर्त लागू रहेगी कि आवेदक का नाम किसी अन्य लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र की सूची में पहले से दर्ज न हो।