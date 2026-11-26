{"_id":"6b07d549fc31fb27f90d92a4","slug":"video-chamoliprd-personnel-go-on-strike-in-chamoli-government-vehicles-grounded-operations-affected-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"चमोली में पीआरडी जवानों की हड़ताल, सरकारी वाहन थमे; कामकाज प्रभावित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चमोली जिले में अपनी दो सूत्रीय मांगों को लेकर पीआरडी जवानों ने विकास भवन परिसर में धरना-प्रदर्शन किया। जिले के 52 सरकारी विभागों में करीब 600 पीआरडी जवान तैनात हैं। जवानों की हड़ताल के चलते सरकारी वाहन नहीं चल सके, जिससे विभिन्न विभागों का कामकाज भी प्रभावित हुआ। पीआरडी जवान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। उनके आंदोलन के कारण सरकारी कामकाज पर असर देखने को मिला।

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