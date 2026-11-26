{"_id":"6b07db5e8fa0daa0ca0c3d48","slug":"video-chamolinine-day-pandav-nritya-concludes-in-gangol-village-the-event-ends-with-an-emotional-farewell-and-a-pledge-to-hold-it-again-in-three-years-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"गंगोल गांव में नौ दिवसीय पांडव नृत्य का समापन, भावुक विदाई के साथ तीन साल बाद फिर आयोजन का संकल्प","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चमोली जिले के गंगोल गांव में नौ दिनों से चल रहे पांडव नृत्य आयोजन का समापन हो गया। इस दौरान पांडव परिवार को विवाहित बेटियों और महिलाओं ने अश्रुपूर्ण विदाई दी। ग्रामीणों ने तीन साल बाद फिर से इस आयोजन को करने का संकल्प लिया। नौ दिनों तक पांडवों के अवतारी पुरुषों ने ढोल-दमाऊं की थाप पर नृत्य कर भक्तों को दर्शन दिए। आयोजन में शामिल होने के लिए कई प्रवासी ग्रामीण भी अपने गांव पहुंचे थे। समापन के दौरान गांव का माहौल भावुक हो गया।

... और पढ़ें