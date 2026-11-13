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VIDEO: आदि केदारेश्वर व आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट हुए बंद

Alka Tyagi

Updated Fri, 13 Nov 2026 06:32 PM IST Updated Fri, 13 Nov 2026 06:32 PM IST







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बदरीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने की प्रक्रिया के तहत शुक्रवार को आदि केदारेश्वर और आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने से पहले विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना के बाद भोग लगाया गया और उसके बाद कपाट बंद कर दिए गए। ... और पढ़ें

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