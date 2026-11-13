Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   Badrinath Dham Second day ofPanch Puja portals of Adi Kedareshwar and Adi Guru Shankaracharya temples closed

बदरीनाथ धाम: पंच पूजा का दूसरा दिन, आदि केदारेश्वर व आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट हुए बंद

Fri, 13 Nov 2026 06:30 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, बदरीनाथ (चमोली)
संवाद न्यूज एजेंसी, बदरीनाथ (चमोली) Published by: Alka Tyagi Updated Fri, 13 Nov 2026 06:30 PM IST
सार

बदरीनाथ मंदिर के कपाट 16 नवंबर को बंद किए जाएंगे। इसके तहत कपाट बंद होने की प्रक्रिया 12 नवंबर को पंच पूजा के साथ शुरू हो गई है।

विज्ञापन
Badrinath Dham Second day ofPanch Puja portals of Adi Kedareshwar and Adi Guru Shankaracharya temples closed
आदि केदारेश्वर व आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट हुए बंद - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बदरीनाथ मंदिर के कपाट बंद होने की प्रक्रिया के तहत शुक्रवार को आदि केदारेश्वर और आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने से पहले विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना के बाद भोग लगाया गया और उसके बाद कपाट बंद कर दिए गए।

विज्ञापन


बदरीनाथ मंदिर के कपाट 16 नवंबर को बंद किए जाएंगे। इसके तहत कपाट बंद होने की प्रक्रिया 12 नवंबर को पंच पूजा के साथ शुरू हो गई है। पहले दिन पंच पूजा के तहत गणेश मंदिर के कपाट बंद किए गए। शुक्रवार को दूसरे दिन बदरीनाथ के रावल अमरनाथ नंबूदरी ने आदिकेदारेश्वर और आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर में पूजा-अर्चना की और पके चावल का भोग लगाया।
विज्ञापन


रुद्रप्रयाग: ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान हुई बाबा केदारनाथ की चलविग्रह उत्सव डोली, छह माह यहीं होगी पूजा
विज्ञापन
विज्ञापन


नायब रावल सूर्यराग नंबूदरी, धर्माधिकारी आचार्य स्वयंवर सेमवाल, डॉ. रवींद्र भट्ट, आचार्य वाणी विलास डिमरी, डॉ. अमित बंदोलिया, पुजारी बदरी विशाल भट्ट, सोनू भट्ट, किशोर भट्ट ने पूजा अर्चना संपन्न की।

आरती के बाद दोपहर दो बजे आदि केदारेश्वर मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। इसके तुरंत बाद दोपहर ढाई बजे आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed