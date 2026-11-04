{"_id":"6aeb2c9897cad26b4d0147ec","slug":"video-chamoliassistance-camp-for-persons-with-disabilities-held-in-gauchar-over-300-people-benefited-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"गौचर में दिव्यांग सहायता शिविर, 300 से अधिक लाभान्वित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
गौचर में दिव्यांग सहायता शिविर, 300 से अधिक लाभान्वित
उत्तराखंड के 26वें स्थापना दिवस पर गौचर में पांच दिवसीय दिव्यांग सहायता शिविर आयोजित हुआ। 31 अक्तूबर से 04 नवंबर तक चले इस शिविर में छह जिलों के 300 से अधिक दिव्यांगजनों को निशुल्क कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण मिले।
जिलाधिकारी गौरव कुमार की पहल पर जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग ने जयपुर फुट के सहयोग से यह शिविर लगाया। चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, टिहरी और बागेश्वर के दिव्यांगजनों को लाभ मिला। जिला समाज कल्याण अधिकारी धनंजय लिंगवाल ने बताया कि 53 को कृत्रिम पैर, आठ को कृत्रिम हाथ, 111 को कान की मशीन और 41 को व्हीलचेयर सहित कुल 341 दिव्यांगजनों को उपकरण मिले। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने कहा कि दिव्यांगजनों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। समापन पर जिलाधिकारी ने जयपुर फुट की टीम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।