{"_id":"6aeb2c9897cad26b4d0147ec","slug":"video-chamoliassistance-camp-for-persons-with-disabilities-held-in-gauchar-over-300-people-benefited-2026-11-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"गौचर में दिव्यांग सहायता शिविर, 300 से अधिक लाभान्वित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उत्तराखंड के 26वें स्थापना दिवस पर गौचर में पांच दिवसीय दिव्यांग सहायता शिविर आयोजित हुआ। 31 अक्तूबर से 04 नवंबर तक चले इस शिविर में छह जिलों के 300 से अधिक दिव्यांगजनों को निशुल्क कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण मिले। जिलाधिकारी गौरव कुमार की पहल पर जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग ने जयपुर फुट के सहयोग से यह शिविर लगाया। चमोली, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, टिहरी और बागेश्वर के दिव्यांगजनों को लाभ मिला। जिला समाज कल्याण अधिकारी धनंजय लिंगवाल ने बताया कि 53 को कृत्रिम पैर, आठ को कृत्रिम हाथ, 111 को कान की मशीन और 41 को व्हीलचेयर सहित कुल 341 दिव्यांगजनों को उपकरण मिले। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने कहा कि दिव्यांगजनों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। समापन पर जिलाधिकारी ने जयपुर फुट की टीम को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।

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