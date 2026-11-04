Chamoli News: बीकेटीसी उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती काशी में सम्मानित
संवाद न्यूज एजेंसी, चमोली Updated Wed, 04 Nov 2026 06:25 PM IST
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फोटो
ज्योतिर्मठ। बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती को वाराणसी में गंगा महासभा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। संत-महापुरुषों के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान के लिए अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न भेंट किया गया। कार्यक्रम में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिष्ठित संत, धर्माचार्य और विद्वान उपस्थित रहे। बीकेटीसी सहित विभिन्न संगठनों ने ऋषि प्रसाद सती को सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। संवाद
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ज्योतिर्मठ। बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती को वाराणसी में गंगा महासभा की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। संत-महापुरुषों के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में योगदान के लिए अंगवस्त्र और स्मृति चिह्न भेंट किया गया। कार्यक्रम में देश के विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिष्ठित संत, धर्माचार्य और विद्वान उपस्थित रहे। बीकेटीसी सहित विभिन्न संगठनों ने ऋषि प्रसाद सती को सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। संवाद