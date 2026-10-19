{"_id":"6ad641a8a33d0ab15e09a007","slug":"what-is-the-mood-of-the-people-of-phephana-what-did-people-say-about-the-work-of-the-yogi-government-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"क्या है फेफना की जनता का मूड, योगी सरकार के काम को लेकर क्या बोले लोग? Satta Ka Sangram","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

क्या है फेफना की जनता का मूड, योगी सरकार के काम को लेकर क्या बोले लोग? Satta Ka Sangram

Video Desk, Amar Ujala Published by: Published by: Prabhakar Tiwari Updated Mon, 19 Oct 2026 09:43 PM IST







Link Copied



क्या है फेफना की जनता का मूड, योगी सरकार के काम को लेकर क्या बोले लोग? Satta Ka Sangram

विज्ञापन