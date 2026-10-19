मां के सामने मौत: नौ दिन व्रत के बाद तनु ने चाऊमीन-आइसक्रीम और कोल्ड्रिंक से खोला व्रत, तड़प-तड़पकर गई जान

पिता के नोएडा से लौटने का हो रहा इंतजार

इस पर मां, बुआ, चचेरा भाई रजत और अन्य परिजन उसे वापस कासगंज ले गए। यहां एक निजी अस्पताल में डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। शाम को सात बजे करीब मां और परिजन शव लेकर मिरहची आए तो परिवार में चीखपुकार मच गई। देर रात पिता के नोएडा से लौटने का इंतजार किया जा रहा था।



छात्रा की मौत के पीछे संभव है कि उल्टी के दौरान चाऊमीन का टुकड़ा स्वास नली में फंस गया है। इसी के कारण मृत्यु हुई है। - डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सीएमओ एटा



इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर मिलती है तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। - संकल्पदीप कुशवाह, सीओ सदर एटा