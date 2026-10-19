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टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग: हमले के बाद दिशा पाटनी के घर पहुंची पुलिस, वजह है एक साल पुरानी वारदात; पढ़ें मामला

Mon, 19 Oct 2026 08:55 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बरेली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बरेली Published by: विकास कुमार Updated Mon, 19 Oct 2026 08:55 PM IST
सार

राजस्थान व हरियाणा से आए लॉरेंस गैंग से जुड़े शूटरों ने ही साल भर पहले बरेली में दिशा पाटनी के घर हमला किया था। इनमें से दो शूटरों को एसटीएफ ने गाजियाबाद में मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। जबकि तीन अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। 

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टाइगर श्रॉफ पर फारिंग के बाद दिशा पाटनी के घर पहुंची पुलिस - फोटो : अमर उजाला

मुंबई में अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर जानलेवा हमले के बाद शहर में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर सुरक्षा बंदोबस्त की समीक्षा की गई। औचक निरीक्षण में सीओ सिटी प्रथम को व्यवस्था संतोषजनक मिली, निगरानी लगातार रखने का निर्देश दिया गया।

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टाइगर श्रॉफ - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

राजस्थान से पकड़े गए हमलावर
टाइगर श्रॉफ पर मुंबई में कार से जाते वक्त ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना हुई है। तीन आरोपी राजस्थान में गिरफ्तार कर लिए गए हैं जो कम उम्र के लड़के बताए जा रहे हैं। इस घटना की जिम्मेदारी लारेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। 

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दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग (लाल घेरे में छर्रे के निशान) - फोटो : अमर उजाला

साल भर पहले दिशा के घर हो चुका हमला
राजस्थान व हरियाणा से आए लॉरेंस गैंग से जुड़े शूटरों ने ही साल भर पहले बरेली में दिशा पाटनी के घर हमला किया था। इनमें से दो शूटरों को एसटीएफ ने गाजियाबाद में मुठभेड़ में ढेर कर दिया था। जबकि तीन अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बरेली शहर में होटल में रुककर शूटरों ने चौपुला स्थित दिशा पाटनी के घर की रेकी की थी।

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जगदीश सिंह पाटनी का घर - फोटो : अमर उजाला

घर पर पांच पुलिसकर्मी तैनात
मुंबई की घटना और लॉरेंस गैंग से तार जुड़ने के बाद उच्च स्तर से मिले अलर्ट के बाद एसएसपी अनुराग आर्य के निर्देश पर सीओ सिटी प्रथम आशुतोष शिवम ने दिशा पाटनी के घर सुरक्षा का निरीक्षण किया। पाया गया कि घर पर पांच पुलिसकर्मियों की सुरक्षा तैनात है। 

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अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग का मामला - फोटो : अमर उजाला

दिशा के पिता रहे चुके पुलिसकर्मी, बहन सेना में मेजर
दिशा पाटनी के पिता रिटायर्ड सीओ जगदीश पाटनी, उनकी पत्नी व बेटी रिटायर्ड मेजर खुशबू पाटनी की सुरक्षा में तीन गनर भी शिफ्ट के हिसाब से तैनात रहते हैं। सीओ सिटी ने बताया कि पीआरवी की गाड़ी का पेट्रोलिंग प्वाइंट भी घर के बाहरी छोर पर बनाया गया है। रात भर यूपी 112 की गाड़ी भी यहां मौजूद रहती है। सुरक्षा को लेकर किसी तरह की कोताही नहीं है।

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