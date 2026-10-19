फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Congress prepares to contest 200 seats, holds meeting with Priyanka Gandhi; alliance option also open

यूपी: 200 सीटें लड़ने की तैयारी में कांग्रेस, प्रियंका गांधी के साथ हुई बैठक; गठबंधन का विकल्प भी खुला

Mon, 19 Oct 2026 09:48 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Mon, 19 Oct 2026 09:48 PM IST
सार

SP-Congress alliance in UP: उत्तर प्रदेश की करीब 200 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने की ख्वाहिशमंद है। यह अलग बात है कि सपा के साथ उसका गठबंधन तय है। ऐसे में सपा कितनी सीटें देगी, यह वक्त बताएगा।
 

विज्ञापन
UP: Congress prepares to contest 200 seats, holds meeting with Priyanka Gandhi; alliance option also open
यूपी चुनाव की तैयारी में कांग्रेस। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

 विधान सभा चुनाव को लेकर कांग्रेस 200 सीटों पर पुख्ता रणनीति तैयार कर रही है। गठबंधन के दौरान इन सीटों पर पार्टी अपना दावा रखेगी। सोमवार को पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के साथ प्रदेश के नेताओं की हुई बैठक में वरीयता वाली सीटों पर चर्चा की गई।

विज्ञापन


उत्तर प्रदेश की करीब 200 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ने की ख्वाहिशमंद है। यह अलग बात है कि सपा के साथ उसका गठबंधन तय है। ऐसे में सपा कितनी सीटें देगी, यह वक्त बताएगा। फिर भी पार्टी 200 सीटों पर अपनी पुख्ता तैयारी रखने की रणनीति बना रही है। पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी के साथ दिल्ली में सोमवार को प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना और कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद की बैठक हुई। 
विज्ञापन


सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में उत्तर प्रदेश की विभिन्न विधानसभा सीटों पर चर्चा की गई। पार्टी की तैयारी और सपा के साथ सीट शेयरिंग पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा संगठनात्मक विस्तार को लेकर भी बातचीत हुई। पार्टी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि पार्टी 200 सीटों पर तैयारी रख रही है। जहां तक सीटों की बात यह है कि यह आपसी बातचीत के बाद शीर्ष नेतृत्व तय करेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


अगले सप्ताह शुरू हो सकती है सीट पर बातचीत
प्रदेश में इंडिया गठबंधन के तहत अगले सप्ताह सीटों को लेकर बातचीत शुरू होने की संभावना है। इसके लिए कांग्रेस एक कमेटी बना रही है। यह कमेटी समय-समय पर सपा व अन्य दलों से बातचीत करेगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed