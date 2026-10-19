दो भाइयों की मौत: भांजे का बर्थडे मनाकर लौट रहे थे मामा, एक का पैर शरीर से हुआ अलग; तस्वीरों में खौफनाक मंजर

1 of 6 ट्रैक्टर ने दो भाइयों को कुचला - फोटो : अमर उजाला

यूपी के अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र के गांव दुगरऊ के पास सोमवार शाम को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ईंटों से भरे एक ओवरलोड ट्रैक्टर का अचानक टायर फटने से वह अनियंत्रित होकर पेट्रोल पंप पर खड़े डंपर से जा टकराया। इस भीषण टक्कर के बाद ट्रैक्टर की ट्रॉली का पहिया वहां से मोटरसाइकिल पर गुजर रहे दो सगे भाइयों के ऊपर चढ़ गया, जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़कर मौके से फरार हो गया।

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2 of 6 शवों को लेकर जाती पुलिस - फोटो : अमर उजाला

भांजे के जन्म की खुशियां मातम में बदलीं

जानकारी के अनुसार, मृतक गुलवेज (28 वर्ष) और उनका छोटा भाई सावेज (24 वर्ष) पुत्र गुलफाम मूलरूप से दिल्ली के रहने वाले थे। अनूपशहर के मोहल्ला मीरा निवासी उनके साले समीर के घर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इसी खुशी में शामिल होने और नवजात बच्चे को देखने के लिए दोनों भाई दिल्ली से अनूपशहर आए थे। खुशी का यह माहौल कुछ ही घंटों में मातम में बदल गया, जब बच्चे को देखकर वे वापस दिल्ली लौट रहे थे।

3 of 6 इसी ट्रैक्टर ने दोनों भाइयों को कुचला - फोटो : अमर उजाला

भयानक टक्कर और दिल दहला देने वाला मंजर

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसा इतना भयानक था कि तेज धमाके के साथ ट्रैक्टर का टायर फटा और वह पेट्रोल पंप पर खड़े डंपर से जा भिड़ा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों भाई ट्रैक्टर के पहिए के नीचे दब गए। इस हादसे में एक युवक का पैर उसके शरीर से अलग होकर ट्रैक्टर के पहिए के नीचे ही फंस गया। घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और भारी भीड़ जमा हो गई।

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4 of 6 इसी ट्रैक्टर ने दोनों भाइयों को कुचला - फोटो : अमर उजाला

प्रशासनिक अमला पहुंचा मौके पर

हादसे की सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी (सीओ) अनूपशहर शशांक श्रीवास्तव, कोतवाली प्रभारी जय किशोर गौतम और एसडीएम मनीष कुमार पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जेसीबी मंगवाई, जिसकी मदद से ट्रैक्टर के नीचे कटे हुए पैर के हिस्से को बाहर निकाला गया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पहले सरकारी अस्पताल पहुंचाया और बाद में पोस्टमार्टम के लिए बुलंदशहर भिजवा दिया।

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5 of 6 मौके पर मौजूद लोग - फोटो : अमर उजाला