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डोसा दुकान में युवतियों ने किया तोड़फोड़, वीडियो वायरल; दो के खिलाफ एफआईआर
वाराणसी जिले में भेलूपुर थाना क्षेत्र के तुलसीपुर मोहल्ले में शनिवार रात डोसा दुकान में दो युवतियों ने तोड़फोड़ की। आरोप है कि जान से मारने की धमकी तक दी। दुकान संचालक की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात युवतियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। दुकानदार बाल मुकुन्द पांडेय ने पुलिस को बताया कि रात करीब आठ बजे दो युवतियां काले रंग की एक्टिवा स्कूटी से दुकान पर पहुंचीं। आसपास की दुकानों का वीडियो बनाना शुरू किया। आरोप है कि वह अचानक दुकान में घुस गईं और डोसा बनाने का बैटर फेंक दिया। इसके बाद युवतियों ने दुकान में रखे सामान में तोड़फोड़ की और गाली-गलौज करने लगीं। विरोध करने पर उन्होंने सामान फेंककर मारा, जिससे एक कर्मचारी और एक ग्राहक बच्चे को चोटें आईं। युवतियों ने गल्ले में हाथ डालने का भी प्रयास किया। आसपास के लोगों को वीडियो बनाते देख वह मौके से भाग गईं। जाते समय एक युवती ने खुद को लल्लापुरा निवासी मनोज चौरसिया व ओम प्रकाश चौरसिया की बेटी बताते हुए धमकी दी। यह पूरी घटना दुकान के सीसीटीवी कैमरे और स्थानीय लोगों के मोबाइल फोन में कैद हुई है। भेलूपुर इंस्पेक्टर दुर्गा सिंह ने बताया कि पुलिस वाहन नंबर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है।
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