वाराणसी में मौसम हुआ सुहाना, आसमान में छाए काले बादल

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वाराणसी में बृहस्पतिवार की सुबह से मौसम मेहरबान रहा। दिन की शुरुआत सुहाने मौसम के साथ हुई। वहीं घाटों पर नजारा देखने लायक रहा, लेकिन बाढ़ के चलते गंगा का पानी उतरने के बाद घाटों की सीढ़ियों पर सिल्ट जमा हो गया है। ऐसे में इसकी सफाई कराई जा रही है।

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