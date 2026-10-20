VIDEO: विजयादशमी पर काशीराज परिवार का शाही विजय जुलूस

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विजयादशमी पर रामनगर में काशीराज परिवार के डॉ. अनंत नारायण सिंह का शाही विजय जुलूस निकला। मंगलवार शाम 4:40 बजे वह हाथी पर सवार होकर रामनगर दुर्ग से निकले। बनारस स्टेट के झंडे, घुड़सवारों और ताशा वादकों के साथ जुलूस लंका रामलीला मैदान पहुंचा। बटाऊबीर में शमी वृक्ष का पूजन कर कबूतर छोड़े गए। दुर्ग लौटने के बाद दरबार हॉल में पारंपरिक दरबार लगा, जहां मुसाहिबों ने उन्हें नजर पेश की।

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