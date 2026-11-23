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देव दीपावली की तैयारी तेज, गंगा घाटों को सजाने में जुटे कर्मचारी

किशन चौबे

Updated Mon, 23 Nov 2026 04:03 PM IST Updated Mon, 23 Nov 2026 04:03 PM IST







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वाराणसी में देव दीपावली को लेकर गंगा घाटों पर तैयारियां तेज हो गई हैं। दीपोत्सव से पहले घाटों की साफ-सफाई, सजावट और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। काशी के ऐतिहासिक घाट दीपों की रोशनी से जगमगाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ... और पढ़ें

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