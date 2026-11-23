1 of 5 देव दीपावली के लिए शीतला घाट पर की गई सजावट - फोटो : अमर उजाला







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कार्तिक मास में देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी में विराजमान 33 कोटि देवताओं के पुण्य फल की प्राप्ति के लिए भक्त कार्तिक पूर्णिमा पर काशी के घाटों पर दीपदान करेंगे। घाटों तक चांदी और पीतल के एक हजार से अधिक दीप जलाए जाएंगे। केदारघाट पर 500 से अधिक पीतल के दीप जलाए जाएंगे। श्रद्धालु पंचगंगा घाट पर चांदी और पीतल के दीप देवों को समर्पित करेंगे। मंदिरों और घरों में भी मिट्टी के साथ चांदी के दीप जलाए जाएंगे। देव दीपावली पर देवताओं की अगवानी में काशी सज-संवरेगी। इसको लेकर घाटों और कुंडों को रोशन करने की तैयारी है। देव दीपावली की समितियां तैयारियों में जुट गई हैं। केदारघाट स्थित गौरी केदारेश्वर मंदिर में बाबा का चांदी के ज्योतिर्लिंग से श्रृंगार होगा। समिति की ओर से घाट पर पीतल के दीप जलाए जाएंगे। वहीं, पंचगंगा घाट पर खासकर नेपाली समाज के चार हजार से अधिक श्रद्धालु गंगा में स्नान-दान कर शाम को दीपदान करेंगे।

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मंगला गौरी मंदिर के महंत नारायण गुरु ने बताया कि नेपाली समाज के श्रद्धालु मिट्टी के साथ चांदी और पीतल के दीप जलाएंगे। वे चांदी के दीप जलाकर दान कर देंगे। कुछ नेपाली श्रद्धालु लखा दीप जलाने की परंपरा निभाते हैं। वे कार्तिक मास भर गंगा में स्नान व पूजन कर एक लाख दीप जलाते हैं। वहीं, देव दीपावली पर मंदिरों में भी चांदी व पीतल के अलावा मिट्टी के दीप जलाए जाएंगे।

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शास्त्री घाट पर जलेगा 5000 व पुष्कर तालाब पर 2100 दीप

देव दीपावली पर लोक चेतना संस्था की ओर से वरुणा तट के शास्त्री घाट पर पांच हजार दीप जलाए जाएंगे। संस्था के प्रदेश अध्यक्ष के के उपाध्याय ने बताया कि इसकी तैयारी शुरू हो गई है। इस घाट पर दीपदान के साथ ही अर्चक आरती करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। मकबूल आलम में बैठक में संस्था के महासचिव कैलाश सिंह, निशांत बरनवाल, राजू चौहान, विपिन शुक्ला, जितेंद्र तिवारी, डॉ. पुष्पा यादव, सानंद चौबे आदि रहे। वहीं, असि स्थित पुष्कर तालाब पर भी दीपदान होगा। जागृति फाउंडेशन और ब्रह्मा वेद विद्यालय की ओर से भारतरत्न मदन मोहन मालवीय, बिस्मिल्लाह खां, पद्मभूषण गिरिजा देवी, पर्यावरणविद बीरभद्र मिश्र, किशन महाराज की याद में 2100 दीप जलाए जाएंगे। बटुक भगवान ब्रह्मा और पुष्कर तालाब की आरती करेंगे।

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छह घाटों पर दिखी रोशनी की कमी, डार्क जोन होंगे खत्म

देव दीपावली में घाटों को भव्य और आकर्षक स्वरूप देने के लिए नगर निगम तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। घाटों पर सजावटी लाइटिंग, झालरों और फ्लड लाइटिंग का काम तेजी से चल रहा है। रविवार को मेयर अशोक कुमार तिवारी और नगर आयुक्त शाश्वत त्रिपुरारी ने नाव से अस्सी से नमो घाट तक गंगा घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान छह घाटों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नहीं मिली, जिस पर मेयर ने तत्काल डार्क जोन खत्म कराने के निर्देश दिए।

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