1 of 4 गंगा महोत्सव - फोटो : Amar Ujala







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गंगा महोत्सव में प्रस्तुति देने पहुंचीं प्रख्यात लोकगायिका कल्पना पटवारी ने अपने सांगीतिक सफर, काशी से जुड़ाव और क्षेत्रीय बोलियों के संरक्षण पर विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 से उनका बनारस आना-जाना लगा हुआ है। काशी आकर उन्हें हर बार आध्यात्मिक सुकून मिलता है। चर्चित गीत 'गणेश के पापा' से मिली लोकप्रियता को उन्होंने बाबा विश्वनाथ की कृपा बताया।

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चार साल की उम्र से शुरू हुआ संगीत का सफर

अपने शुरुआती दिनों को याद करते हुए कल्पना पटवारी ने बताया कि महज चार साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता और असम के लोकगायक बिपिन नाथ पटवारी के साथ मंच साझा करना शुरू कर दिया था। संगीत के बड़े सपने लेकर वह मुंबई पहुंचीं। वहां उन्हें पंजाबी, भोजपुरी समेत कई भाषाओं में गाने के प्रस्ताव मिले, लेकिन भोजपुरी ने उन्हें जिस तरह अपनाया, वैसा कहीं और नहीं हुआ।





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गंगा तट पर गायन आध्यात्मिक अनुभव

गंगा महोत्सव में प्रस्तुति को लेकर उन्होंने कहा कि मां गंगा के तट पर गाना जल और शिव जैसे पंचतत्वों के सामने नतमस्तक होने जैसा अनुभव है। लाइव शो और स्टूडियो में अंतर बताते हुए उन्होंने कहा कि स्टूडियो में कलाकार अपने शिल्प को निखारता है, जबकि लाइव शो में दर्शकों की तत्काल प्रतिक्रिया मिलती है।



फ्यूजन संगीत पर उन्होंने कहा कि इसकी असली आत्मा लोक संगीत में बसती है। आज की जेन-जी की आत्मा भी पूरी तरह भारतीय है। उन्होंने बताया कि आगामी 30 नवंबर को पंडित विक्रम घोष के मंच पर शास्त्रीय और लोक संगीत के फ्यूजन की प्रस्तुति देंगी।

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