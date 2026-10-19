{"_id":"6ad6414f584a823f1e088c38","slug":"video-varanasi-dhanraj-the-elephant-tethered-at-raslila-ground-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"वाराणसी: रासलीला मैदान में बंधे धनराज हाथी, देखने के लिए जुटी भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रामनगर स्थित रासलीला मैदान में धनराज नाम का हाथी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। मैदान में हाथी के बंधे होने की जानकारी मिलने पर उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है। लोग हाथी को करीब से देखने के लिए मैदान में पहुंच रहे हैं। रासलीला मैदान में हाथी को देखने के लिए लोगों की आवाजाही बनी हुई है। धनराज को देखने के लिए पहुंच रहे लोगों के बीच इसे लेकर उत्सुकता दिखाई दे रही है।

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