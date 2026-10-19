यूपी: कोच से मिलने गया छात्र लापता, कॉपी में लिखा था- आई लव यू सर, पैरेंट्स और कोच के नंबर; ब्रिज पर साइकिल

इस पर रमेश ने बेटे को कोच के पास जाने के लिए कहा। दिव्यांशु साइकिल लेकर घर से निकल गया। काफी देर तक दिव्यांशु अकादमी नहीं पहुंचा तो कोच ने रमेश को फोन कर इसकी जानकारी दी। पिता को लगा कि बेटा दुर्गा पूजा के पंडाल में रुक गया होगा। इसके बाद उन्होंने महुआबाग, सिंचाई विभाग चौराहा, मिश्र बाजार और लाल दरवाजा समेत कई जगहों पर उसकी तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली।



रात करीब 8:45 बजे कोच के मोबाइल पर पुलिसकर्मी का फोन आया। इसके बाद कोच ने रमेश को सूचना दी। पिता मौके पर पहुंचे तो वीर अब्दुल हमीद सेतु पर बेटे की साइकिल और स्टैंड पर काॅपी मिला है। कॉपी पर कोच का मोबाइल नंबर और आई लव यू सर लिखा था। हालांकि, छात्र पुल तक कैसे पहुंचा और इसके बाद कहां गया, यह स्पष्ट नहीं हो सका है। पिता के मुताबिक, दिव्यांशु को जम्मू-कश्मीर में ताइक्वांडों प्रतियोगिता खेलने जाना था।



रविवार रात वाराणसी से उसकी ट्रेन होने की बात थी। हालांकि, प्रतियोगिता कहां होनी थी और किस स्तर पर उसका चयन हुआ था, इसकी विस्तृत जानकारी परिवार को नहीं है। रमेश ने बताया कि पिछले कई दिनों से बेटा परेशान दिखाई दे रहा था। उसे बार-बार फोन आते थे, लेकिन पूछने पर वह कुछ नहीं बताता था।