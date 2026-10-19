वाराणसी में दर्दनाक हादसा: ट्रक ने स्कॉर्पियो में मारी टक्कर, चार की मौत, चार घायल; विंध्याचल से लौट रहे थे घर

टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। दुर्घटना के बाद ओवरब्रिज पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलने पर मिर्जामुराद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो में फंसे लोगों को बाहर निकाला। इसके बाद घायलों को एंबुलेंस की मदद से उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।



हादसे के बाद पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुर्घटना के कई घंटे बाद तीन मृतकों और तीन घायलों की पहचान हो सकी। अन्य मृतकों और घायलों की पहचान कराने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। हादसे में शामिल ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। हादसे के बाद रूपापुर ओवरब्रिज पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की।