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वाराणसी में दर्दनाक हादसा: ट्रक ने स्कॉर्पियो में मारी टक्कर, चार की मौत, चार घायल; विंध्याचल से लौट रहे थे घर

Mon, 19 Oct 2026 07:17 AM IST
Aman Vishwakarma अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Aman Vishwakarma Updated Mon, 19 Oct 2026 07:17 AM IST
सार

वाराणसी में भीषण सड़क हादसे की सूचना पाकर माैके पर मिर्जामुराद थाने की पुलिस भी पहुंच गई। स्थानीय लोगों की सहायता से घायलों को अस्पताल भेजा गया। वहीं, मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की व्यवस्था की गई।

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Mirzamurad truck collided Scorpio four people died four injured police arrived scene Varanasi Accident
विंध्याचल से लाैट रहे थे आठ लोग। - फोटो : अमर उजाला डिजिटल

विस्तार
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मिर्जामुराद क्षेत्र के रूपापुर ओवरब्रिज पर सोमवार सुबह करीब छह बजे भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए। प्रयागराज की ओर से आ रहे बेकाबू ट्रक ने ओवरब्रिज पर खड़ी एसयूवी स्कॉर्पियो (यूपी 65 ईबी 2199) में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। 

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हादसे के समय स्कॉर्पियो सवार लोग ओवरब्रिज पर सेल्फी ले रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।
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जानकारी के अनुसार, स्कॉर्पियो में आठ लोग सवार थे। सभी विंध्याचल में दर्शन करने के बाद वाराणसी लौट रहे थे। सोमवार सुबह करीब छह बजे रूपापुर ओवरब्रिज पर पहुंचने के बाद उन्होंने वाहन रोक दिया। इसके बाद सभी ओवरब्रिज पर उतरकर सेल्फी लेने लगे। इसी दौरान प्रयागराज की ओर से तेज रफ्तार में आ रहे बेकाबू ट्रक ने पीछे से स्कॉर्पियो में टक्कर मार दी। हादसे में चार लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

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परिजनों को दी गई सूचना

Mirzamurad truck collided Scorpio four people died four injured police arrived scene Varanasi Accident
हादसे के बाद माैके पर जुटी पुलिस और भीड़। - फोटो : संवाद

टक्कर की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। दुर्घटना के बाद ओवरब्रिज पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलने पर मिर्जामुराद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिसकर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो में फंसे लोगों को बाहर निकाला। इसके बाद घायलों को एंबुलेंस की मदद से उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। घायलों में एक की हालत गंभीर बताई जा रही है।

हादसे के बाद पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दुर्घटना के कई घंटे बाद तीन मृतकों और तीन घायलों की पहचान हो सकी। अन्य मृतकों और घायलों की पहचान कराने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। हादसे में शामिल ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। हादसे के बाद रूपापुर ओवरब्रिज पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की।

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