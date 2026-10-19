हाथी का उत्पात: महावत की छाती, जांघ, हाथ और निजी अंग को कुचला, दो किमी तक कर्फ्यू जैसे हालात; देखें टाइमिंग

रामनगर की विश्व प्रसिद्ध रामलीला में रविवार को ऐसा घटनाक्रम हुआ, जिसने आयोजन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। रामलीला के लिए आजमगढ़ से लाया गया 21 वर्षीय हाथी धनराज सुबह करीब 10:30 बजे जंजीर तोड़कर बेकाबू हो गया। करीब 11 घंटे तक चले घटनाक्रम में हाथी ने महावत छापलू को गंभीर रूप से घायल कर दिया। पंचवटी से लंका मार्ग तक दहशत फैल गई। हाथी को नियंत्रित करने के लिए वन विभाग और पुलिस की टीमों को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार गोरखपुर चिड़ियाघर से पहुंची विशेषज्ञ टीम की मदद से रात करीब 10 बजे उसे काबू किया जा सका।

विज्ञापन





इस घटना ने सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा किया कि रामलीला जैसे बड़े आयोजन में हाथियों की मौजूदगी के बावजूद आपात स्थिति से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर पर्याप्त संसाधन क्यों नहीं थे। हाथी को शांत करने के लिए जरूरी इंजेक्शन तक उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई। इसके बाद गोरखपुर से जाइलाजीन इंजेक्शन मंगवाया गया और विशेषज्ञों की निगरानी में हाथी को नियंत्रित किया गया।