यूपी: मुठभेड़ में दो चोर घायल, छह लाख के आभूषण, नकदी और चोरी में प्रयुक्त ऑटो बरामद; छह घटनाओं का खुलासा

1 of 7 आजमगढ़ पुलिस ने की कार्रवाई। - फोटो : अमर उजाला डिजिटल







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आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात पुलिस मुठभेड़ में दो अंतर्जनपदीय शातिर चोर घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दो अवैध तमंचे, कारतूस, करीब छह लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण, 7,500 रुपये नकद, मोबाइल, एलसीडी टीवी और चोरी में प्रयुक्त ऑटो रिक्शा बरामद किया। पूछताछ में आरोपियों ने कप्तानगंज, कंधरापुर और जीयनपुर थाना क्षेत्रों में चोरी की छह घटनाओं में संलिप्तता स्वीकार की है।





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2 of 7 पुलिस ने बरामद किया सामान। - फोटो : संवाद

सीओ विजय सिंह गौर ने बताया कि एसपी डॉ. अनिल कुमार के निर्देश पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत रविवाार की रात कप्तानगंज पुलिस रात्रि गश्त और संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सूचना मिली कि ऑटो रिक्शा से बंद मकानों की रेकी कर चोरी करने वाले दो आरोपी कोयलसा-देवरपुर मार्ग से आने वाले हैं।

3 of 7 असलहा से धमकाते थे बदमाश। - फोटो : संवाद

पुलिस ने ग्राम जफरामऊ स्थित रानीपुर तिराहे के पास संदिग्ध ऑटो को रोकने का प्रयास किया तो उसमें सवार दोनों आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में दोनों के बाएं पैर में गोली लगी। पुलिस ने उन्हें रात करीब 1:10 बजे गिरफ्तार कर लिया। घायल आरोपियों को सीएचसी कोयलसा ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया।

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4 of 7 आभूषणों की कीमत लाखों में है। - फोटो : संवाद

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दिनेश उर्फ लकी उर्फ बुढ़वा (34) निवासी हीरापट्टी, ब्रह्मस्थान और दीपक उर्फ देवदत्त गौड़ (29) निवासी कोइराना, ब्रह्मस्थान, थाना कोतवाली, आजमगढ़ के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों के विरुद्ध आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर में चोरी, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज हैं।

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5 of 7 इसी ऑटो में बैठ करते थे रेकी। - फोटो : संवाद