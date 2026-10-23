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पारिवारिक विवाद में लाट भैरव पुलिस चौकी पर तोड़फोड़, पुलिसकर्मियों से उलझे लोग;video

सुभाष गुप्ता

Updated Fri, 23 Oct 2026 11:18 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 11:18 PM IST







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वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र स्थित लाट भैरव पुलिस चौकी पर पारिवारिक विवाद के सिलसिले में पहुंचे लोगों ने कथित तौर पर तोड़फोड़ की। इस दौरान वे पुलिसकर्मियों से भी उलझ गए। घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी और पुलिस की कार्रवाई की पुष्टि होना बाकी है। ... और पढ़ें

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