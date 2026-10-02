अज्ञात ट्रक की चपेट मे आने से दो लोग घायल, गमछे से उठाकर ले गए, VIDEO

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रोहनिया अखरी बाईपास के पास आज बृहस्पतिवार की शाम ट्रक दो लोगो को टक्कर मारते हुये भाग निकला। ट्रक की चपेट में आने से दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गये विलास 32 व रामबाबू 60दोनो लोग गंभीर रूप से घायल हो गये। ट्रक बाइक सवार व साइकिल सवार को टक्कर मारते हुये भाग निकला। रास्ते से गुजर रहे अरुण सिंह अनु ने स्थानीय लोगो की मदद से दोनो घायलो को पास के ही एक निजी अस्पताल मे भर्ती कराया।

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