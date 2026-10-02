वाराणसी: ट्रेन की चपेट में आने से दो महिलाओं की मौत, शिनाख्त नहीं; रेलवे ट्रैक बिखरे लाश के टुकड़े

दूसरी घटना सुबह करीब 11:20 बजे आशापुर चौराहे के पास हुई। यहां रेलवे ट्रैक पार करते समय करीब 70 वर्षीय महिला दो ट्रेनों की चपेट में आ गई। बताया गया कि महिला ट्रैक पार कर रही थी। इसी दौरान एक तरफ से सिटी स्टेशन की ओर से सारनाथ स्टेशन जा रही मालगाड़ी और दूसरी ओर से ट्रेन के आने के बीच वह चपेट में आ गई। हादसे में महिला की मौत हो गई।



सूचना पर पहुंची सारनाथ पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को कब्जे में लिया। थाना प्रभारी पंकज त्रिपाठी ने बताया कि दोनों महिलाओं की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस आसपास के क्षेत्रों में महिलाओं के बारे में जानकारी जुटा रही है और उनकी शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है।



पुलिस के मुताबिक, दोनों शवों को शिवपुर स्थित मर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया है। पहचान होने के बाद उनके परिजनों को सूचना दी जाएगी। पुलिस ने दोनों घटनाओं को लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।