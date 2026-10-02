काशी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश: विवादित पोस्टर चस्पा, लिखा जनता उठो, हिफाजत करो मस्जिद की; पहुंची पुलिस

पोस्टर चिस्पा करने वालों की तलाश में जुटी पुलिस

आदमपुर थाना क्षेत्र में स्थित लाट भैरव मंदिर और मस्जिद का इलाका संवेदनशील माना जाता है। सुरक्षा के मद्देनजर यहां पुलिस के साथ पीएसी की भी ड्यूटी रहती है। ऐसे में जुमे के दिन मंदिर के पीछे विवादित पोस्टर चिपकाए जाने से पुलिस भी सतर्क हो गई है। पोस्टर किसने और किस मकसद से लगाया, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस मंदिर और मस्जिद परिसर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर पोस्टर चस्पा करने वालों की पहचान करने में जुटी है। इंस्पेक्टर आदमपुर विमल मिश्रा ने बताया कि शुक्रवार दोपहर तक इस संबंध में किसी की ओर से थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर नहीं दी गई थी।